Sukces zawodniczek z dzierżoniowskiego klubu. Oliwia Moczko i Klaudia Łyczek ósme w finale zawodów akrobatyki sportowej

Oliwia Moczko i Klaudia Łyczek to reprezentantki klubu i miasta Dzierżoniów w kategorii 2 Kobiet Youth na Mistrzostwach Świata Akrobatyki Sportowej oraz Międzynarodowym Turnieju Akrobatyki Sportowej (Rzeszów International Cup). Zawody odbyły się w Rzeszowie. Zawodniczki zajęły ósme miejsce w ścisłym finale. Trenerka Ewelina Gawłowska podkreśla, że to ogromny powód do dumy, tym bardziej, że do tej pory nikt z Dzierżoniowa nie reprezentował miasta w tej dyscyplinie na tak wysokim poziomie.

- To były dobre starty naszych zawodniczek, wspaniałe przeżycie i ogrom doświadczenia i motywacji do dalszej pracy. Przez dwa lata istnienia klubu nauczyłam się, że jedyne, co możemy zrobić i co możemy kontrolować, to nasza praca, wysiłek i zaangażowanie. Właśnie to próbujemy robić każdego dnia, dzień za dniem i krok po kroku. Czasami są to małe kroki, a czasami ogromne, jak ten sukces – mówi trenerka Akrobatyki Sportowej Dzierżoniów, Ewelina Gawłowska.

Akrobatyka sportowa (lub gimnastyka akrobatyczna) to dyscyplina sportowa, która polega na wykonywaniu układów ćwiczeń gimnastycznych o dużym stopniu trudności. Jest bardzo widowiskowa - łączy w sobie ciekawe kombinacje skoków i figur. Osoby uprawiające akrobatykę sportową uczą się wykonywać salta, przewroty, szpagaty, mostki oraz inne elementy gimnastyczne.