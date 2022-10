Pieszyce: była pijana, miała amfetaminę i zakaz prowadzenia pojazdów oraz próbowała oszukać policjantów

Bielawscy policjanci, pełniący dyżur w porannych godzinach 25 października, nie przypuszczali, co może ich spotkać. Około godziny 3:00 zauważyli pojazd, którego kierowca nie zatrzymał się przed znakiem "STOP" na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Bielawskiej w Pieszycach. Policjanci pojechali za samochodem, a dalsze wydarzenia były dla nich zaskakujące...

Samochód marki Seat nagle zjechał na parking. Gdy mundurowi podeszli do niego, w środku zobaczyli siedzącą na miejscu pasażera kobietę. 23-latka próbowała przekonać policjantów, że nie była kierowcą. Byłoby to jednak trudne do wykonania, bo... w samochodzie nikogo więcej nie było.

Po badaniu okazało się, że kobieta była pijana, a badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dało wynik 1,86 promila. Zatrzymana miała także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Nie był to jednak koniec. W torebce kobiety ujawniono amfetaminę.