Piłkarz z Radzikowa miał wypadek. Potrzebne pieniądze na rehabilitację Wojtka Hauke

Wojtek Hauke, 33-latek z Radzikowa, to zapalony piłkarz, dusza towarzystwa, kochający syn, brat, wujek i przyjaciel. 16 września 2022 roku doszło do wypadku samochodowego, w którym ucierpiał.

- To dzień, który zmienił moje życie jako matki, ale i jego. Serce pęka, widząc go w takim stanie — pisze na stronie zrzutki mama Wojtka.

Mężczyzna trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Dwa razy doszło do zatrzymania akcji serca, co spowodowało niedotlenienie mózgu. Po wielogodzinnej operacji usunięto mu śledzionę, wykonano także kraniektomię (operacja, która polega na rozcięciu czaszki i wytworzeniu płata kostnego, który następnie zostaje usunięty, dzięki czemu chirurg zyskuje dostęp do mózgowia - przyp. red.). Został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną i był w niej utrzymywany przez prawie miesiąc.