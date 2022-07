Nowe budynki mieszkalne w Piławie Górnej. Nowoczesna inwestycja w mieście

– W 2020 r. władze miasta przekazały Spółdzielni pod wieczyste użytkowanie ok. 1ha gruntu, na którym możemy wybudować trzy budynki. Rozpoczęliśmy dwie budowy – najbardziej zaawansowana dotyczy budynku, w którym docelowo ma być 50 mieszkań oraz 12 garaży. Zaplanowaliśmy także komórki lokatorskie, których liczba będzie zgodna z liczbą mieszkań, na zasadzie jedna komórka do jednego mieszkania. Wokół budynku tworzymy także 47 miejsc parkingowych. Tę inwestycję planujemy zakończyć w pierwszym kwartale 2023 r. Z kolei budowa drugiego budynku rozpoczęła się w maju – powstały już fundamenty. Ten budynek oddamy do użytku w 2024 r. – będzie w nim 35 mieszkań, 8 garaży i 36 miejsc parkingowych – mówi Wojciech Skupień, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, realizującej obie inwestycje.