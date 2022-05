Monotoni Primitivo: „Wychodzimy z piwnicy”. Kim są barwni uczestnicy 44. Dni Dzierżoniowa?

Monotoni Primitivo – powstanie zespołu

Grupa powstała w 2018 roku jako rozwinięcie solowego projektu pod tą samą. Inicjatorem jest Andrzej Szunert, autor kompozycji i aktualny wokalista. Proste, „wpadające w ucho” piosenki były tworzone w zaciszu… piwnicy. Nazwa „Monotoni Primitivo” to nawiązanie do prostej konstrukcji utworów. Początkowo była to twórczość niesceniczna – piosenki były komponowane i realizowane bez instrumentów, z użyciem komputera, docelowo do publikacji w internecie. Dopiero basista, Mirek Wiśniewski, dostrzegł w nich potencjał koncertowy. Zawiązał się pierwszy skład, który aranżował i wykonywał piosenki na żywo. W trakcie formowanie zespołu dołączali kolejni muzycy, czego efektem jest ułożenie i opracowanie aktualnego materiału. Obecnie ekipa dopracowuje utwory, poszerza repertuar i nagrywa płytę demo, a także występuje na żywo. Monotoni Primitivo określają swoją muzykę jako oscylującą wokół popu, rocka, bluesa i swingu.