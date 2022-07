Młodzież z II LO w Dzierżoniowie. Roczniki uczące się w latach 80. XX wieku. GALERIA Gabriela Fedyk

Lata 80. XX wieku to czas "Solidarności", dobrej muzyki, szalonej mody i młodości wielu z nas. Dziś prezentujemy roczniki z tego wyjątkowego okresu w historii. Jeżeli chodziliście do dzierżoniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego, to prawdopodobnie znajdziecie się na tych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia z archiwum szkoły.