Bielawa w wersji ultra. Bike Maraton w Górach Sowich

Przez lata kolarskiej eksploracji Bike Maraton zwiedził już całkiem dobrze Góry Sowie - zawodnicy startowali z Głuszycy, z Ludwikowic Kłodzkich, a ostatnio również ze Srebrnej Góry. Od lat starty odbywają się też w Bielawie. W tym roku ta edycja ma rangę szczególną, bo dodane zostaje do niej słowo „ultra”. Najbardziej da się to zauważyć na dystansie GIGA, gdzie do przejechania będzie aż 95 km, a przewyższenie będzie wynosić ponad 3300 m.

