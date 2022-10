Zmiany na ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie. Część drogi wyłączona z ruchu, przeniesione przystanki

Przeniesione przystanki z ulicy Sikorskiego w Dzierżoniowie

Wyłączenie z ruchu części drogi

Prace przygotowawcze i zmiana miejsc przystanków autobusowych to wstęp do kompleksowej przebudowy największej osiedlowej drogi w Dzierżoniowie. Już od wtorku 18 października wyłączona z ruchu będzie część drogi, a mianowicie odcinek od Ronda Gruzińskiego do drogi łączącej ulicę Sikorskiego z Osiedlem Jasnym (pomiędzy niepublicznym żłobkiem a Orlikiem).