W Dzierżoniowie będzie zadaszone boisko. Obiekt powstanie w 150 dni

Wykonawcą projektu jest konsorcjum spółek TORAKOL z Radziejowa oraz TILEA FLOOR SYSTEMS z Pragi (Czechy). Wedle umowy, zadaszenie pneumatyczne boiska sportowego na terenie dzierżoniowskiego OSiR-u zostanie zbudowane w ciągu 150 dni. Jego wymiary to 95 m x 75 m. Obiekt będzie wyposażony w oświetlenie, nagłośnienie, monitoring oraz niezbędną infrastrukturę. Wymieniona zostanie również obecna murawa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy na nawierzchnię z trawy trzeciej generacji.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 mln 172 tys. złotych. Wartość kontraktu to 4 mln 980 tys. złotych.

Program ma się przyczynić do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej jesienią i zimą oraz zapewnić warunki do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego.