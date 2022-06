Uderzył w drzewo w Ostroszowicach. Miał 2,49 promila, zabrane prawo jazdy i ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości

16 czerwca przed godziną 17:00 dyżurny Komisariatu Policji w Bielawie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Ostroszowicach. Kierujący samochodem BMW stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. 39-letni mężczyzna był nietrzeźwy.

- Sprawca zdarzenia miał 2,49 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, co mogło być jego przyczyną. W wyniku legitymowania i sprawdzenia danych kierowcy w policyjnych bazach okazało się, że ma on zakaz prowadzenia pojazdów. To nie był koniec problemów dla sprawcy zdarzenia drogowego. Na domiar złego był poszukiwanym przez Sądy w Świdnicy i Oleśnicy celem odbycia kary pozbawienia wolności - relacjonuje Marcin Ząbek, oficer prasowy KPP Dzierżoniów.