Tak teraz wygląda Park Miłośników Dzierżoniowa! Jest coraz piękniej. Zobacz zdjęcia!

Park Miłośników Dzierżoniowa pięknieje z każdym dniem. Zgodnie z planem, w październiku będziemy mogli już spacerować jego alejkami.

Przypomnijmy, co o inwestycji mówił burmistrz Dzierżoniowa w grudniu 2021 roku:

- To będą zmiany podobne do tych, które widzimy już na Skwerze Włókniarzy czy w Parku im. Janusza Kusocińskiego. Podobne, ale jednak większe, bo powstanie tu m.in. fontanna. Będzie też podświetlenie chyba najpiękniejszego drzewa w Dzierżoniowie. Mam na myśli buk rosnący przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Klasztornej. To dla mnie bardzo ważna inwestycja, bo dopełnia zmiany, jakie już zachodzą wzdłuż murów obronnych i te, które zobaczymy przy zazielenianiu samego rynku – mówił Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.