Szkolenia online dla członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich. Rekrutacja trwa do 20 sierpnia Gabriela Fedyk

Unsplash

Szkolenia edukacyjne, finansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej, są bezpłatne. Skierowane są do 200 osób, które są członkiniami i członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia. Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20:00.