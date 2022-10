Prawdziwy Pyszny Langos — nowy food truck w Dzierżoniowie. "Pierwszego langosza zrobił dla mnie mąż"

- Co by pani poleciła na szybkiego?

- A próbowała pani już ten tradycyjny?

- A co to jest w ogóle?

- To jest drożdżowe ciasto na kefirze. Ciasto robimy sami i smażymy. Ten tradycyjny jest z czosnkiem, śmietaną, żółtym serem, szczypiorkiem i świeżo mieloną solą.