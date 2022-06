Pałac w Gilowie na sprzedaż! Może być Twój za niecałe 2 miliony złotych [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Gilów to niewielka miejscowość w gminie Niemcza. Do pałacu można dojechać drogą DK-8. Teren ten, według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę turystyczno-rekreacyjną. Za cały obiekt – pałac z przyległym do niego parkiem – zapłacimy 1 900 000 złotych.