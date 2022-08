Miesiące przygotowań, setki przejechanych kilometrów i hektolitry potu, a to wszystko po to, by wziąć udział w Tour de Pologne Junior. Prawie 200 uczestniczek i uczestników wzięło udział w tegorocznych zawodach. Młodzi kolarze ścigali się w Lublinie, Sanoku, Rzeszowie i Krakowie od 30 lipca do 5 sierpnia 2022. Uczestnicy mieli do pokonania 11 lub 17 kilometrów, w zależności od wieku.

Oliwier Bojnarowicz z Jaźwiny wygrał tegoroczny Tour de Pologne Junior w kategorii Żak. To wielki sukces mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego. Tour de Pologne Junior to ważna i wymagająca impreza dla młodych kolarzy, a także początek marzeń o przyszłym triumfie w Tour de Pologne.

Oliwier Bojnarowicz wygrał Tour de Pologne Junior w kategorii Żak zdjęcia użyczone z archiwum rodzinnego

Wyścig kolarski Tour de Pologne Junior odbywa się kategoriach: