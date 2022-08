Mieli ponad 240 porcji amfetaminy i ponad 50 porcji marihuany. Dzierżoniowscy kryminalni zatrzymali czterech mężczyzn

Policjanci z powiatu dzierżoniowskiego w czwartek 25 sierpnia zatrzymali czterech mężczyzn, którzy posiadali przy sobie narkotyki. W Dzierżoniowie wpadli 32-latek, 41-latek i 21-latek, a w Bielawie zatrzymany został 35-latek. Policjanci zabezpieczyli ponad 24 gramy amfetaminy i ponad 10 gramów marihuany.

- Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość nawet do 12 lat pozbawienia wolności — przypomina nadkom. Marcin Ząbek z KPP Dzierżoniów.