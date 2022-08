Kino Zbyszek wraca po przerwie. Repertuar kina na sierpień 2022

"Na chwilę, na zawsze" to polski film z muzyką i uzależnieniem od alkoholu w tle z Pawłem Domagałą w jednej z głównych ról. Można go obejrzeć 5, 6 i 7 sierpnia o godzinie 20:00.

11 tytułów, z czego cztery to premiery, animacje, filmy muzyczne, komedie i horrory - tak w skrócie przedstawia się repertuar dzierżoniowskiego kina na sierpień. Co obejrzymy w "Zbyszku"?

"Zbrodnie przyszłości" to horror, w którym ukazana jest wstrząsająca wizja przyszłości, w której ludzie, szukając coraz mocniejszych wrażeń, modyfikują swoje ciała, a chirurgia jest substytutem seksu. Film będzie wyświetlany 12, 13 i 14 sierpnia o 18:00.

"Pracownik miesiąca" to kolejna francuska komedia, którą będzie można obejrzeć 12, 13 i 14 lipca o 20:00. To historia o spokojnym urzędniku Vincencie, który jest naciskany, by zrezygnować z pracy ze względu na redukcję etatów. Nadgorliwy inspektor wysyła go na Grenlandię, gdzie ma chronić naukowców przed atakami niedźwiedzi polarnych. A to dopiero początek…

"Lena i Śnieżek" to historia przyjaźni, która rodzi się między nieśmiałą nastolatką Leną a białym lwiątkiem, któremu nadaje imię Śnieżek. Perypetie tej uroczej pary będzie można zobaczyć na ekranie dzierżoniowskiego kina 19, 20 i 21 sierpnia o godzinie 16:00.