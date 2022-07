Gdzie w okolicy wypożyczyć kampery i przyczepy campingowe? Dzierżoniów, Świdnica i Wałbrzych Gabriela Fedyk

Wałbrzych 5-osobowy kamper z alkową Benimar Sport 340 NK 2022r. Bogato wyposażony. Wyposażony w łazienkę z odseparowanym prysznicem, bagażnik rowerowy, telewizor, kuchenkę, stół, krzesła, naczynia itp. Wymagane prawo jazdy kat B. Link: KLIK Kamper Wałbrzych Zobacz galerię (15 zdjęć)

Caravaning w Polsce z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Ograniczenia w podróżowaniu w czasie pandemii COVID-19 przyczyniły się do jeszcze większego zainteresowania taką formą turystyki. Poczucie wolności i swobody w czasie podróży "domem na kółkach" jest niepowtarzalne. Wypoczynek blisko natury, kameralność, komfort i bezpieczeństwo - to wszystko oferuje caravaning. Nie każdego jednak stać na zakup kampera czy przyczepy campingowej, co wiąże się ze sporym wydatkiem. Na szczęście są wypożyczalnie. W galerii znajdziecie wybrane modele, które można wynająć w Dzierżoniowie, Świdnicy i Wałbrzychu.