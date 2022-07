Dzierżoniowska mennica. Miejsce o którym mało kto wie. Poznaj tę historię

Każdy turysta odwiedzający Dzierżoniów w pierwszej kolejności kieruje się do Rynku. Dokładnie do wieży Ratusza, gdzie jest punkt widokowy. Jednak po skończeniu podziwiania panoramy miasta, Gór Sowich i masywu Ślęży, na gości czeka kolejna atrakcja – Mennica. Jest to rekonstrukcja XIV wiecznego warsztatu monetarnego.