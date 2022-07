Dzierżoniowscy policjanci zatrzymali złodzieja i odzyskali skradziony telefon

13 lipca doszło do kradzieży telefonu komórkowego wraz z ładowarką. Łączna wartość przedmiotów to 510 złotych. Do takiego samego przestępstwa doszło 24 lipca, z tą różnicą, że wartość utraconego mienia to 300 złotych. O Pokrzywdzeni powiadomili policję o kradzieżach. Policjanci Wydziału Kryminalnego w Dzierżoniowie ustalili dane amatora cudzej własności. Okazał się nim 21-letni mężczyzna, znany miejscowym policjantom. Mężczyzna został zatrzymany 28 lipca. Policjantom udał się odzyskać jeden telefon. Drugi niestety został sprzedany.

- Sprawca usłyszał zarzut i grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, a telefon wróci do swojego właściciela -informuje nadkom. Marcin Ząbek z dzierżoniowskiej policji.