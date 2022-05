Dzierżoniowscy policjanci zatrzymali poszukiwanego. Mężczyzna miał przy sobie narkotyki

25 maja Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który był im znany. Wiedzieli, że jest to osoba, która ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci wylegitymowali mężczyznę i sprawdzili w policyjnych bazach danych. Po weryfikacji okazało się, że Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wydał wyrok 3 miesięcy pozbawienia wolności wobec 42-latka. Mężczyzna przez cały czas zachowywał się nerwowo. Przed przewiezieniem do jednostki policji funkcjonariusze sprawdzili zawartość odzieży zatrzymanego. Okazało się, że zatrzymany w kieszeni kurtki miał narkotyki. Wstępne badanie wykazało, że była to marihuana.

Wydział Dochodzeniowy przeprowadzi postępowanie w sprawie posiadania substancji odurzających, co może skutkować dłuższym pobytem za kratami nawet o 3 lata - informuje Marcin Ząbek, oficer prasowy KPP Dzierżoniów.