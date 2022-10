Dzierżoniowscy policjanci otrzymali alkomat. Mogą się nim badać mieszkańcy

Bezpieczeństwo na drogach to niezwykle ważna kwestia. W policyjnych komunikatach z powiatu dzierżoniowskiego wciąż dowiadujemy się o kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Tym bardziej ważny jest ostatni Miasta i Gminy Miejskiej Dzierżoniów, który został przekazany dzierżoniowskiej policji 19 października 2022 roku. Z alkomatu, bo to o nim mowa, będą mogli korzystać dzierżoniowianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

W uroczystości przekazania sprzętu brali udział burmistrz Dariusz Kucharski wraz z zastępcą Dorotą Pieszczuch oraz Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie insp. Monika Kudła-Myślicka.

Urządzenie zostało zamontowane przy wejściu do Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, co ma zagwarantować łatwy dostęp do badania poziomu alkoholu w organizmie. Każda zainteresowana osoba będzie mogła sprawdzić swój stan trzeźwości, nie angażując przy tym funkcjonariuszy policji.