Dzierżoniów z perspektywy wieży ciśnień. Coolturalny piątek na wysokim poziomie OPRAC.: Gabriela Fedyk, fot. Remigiusz Biały

8 lipca w piątek dzierżoniowianie mieli wyjątkową okazję, by zwiedzić wnętrze wieży ciśnień przy murach obronnych. Budynek, który na co dzień jest niedostępny dla zwiedzających, można było zwiedzić w ramach wakacyjnego cyklu wydarzeń "Coolturalne piątki". Zainteresowanie wydarzeniem zorganizowanym przez Muzeum Miejskie Dzierżoniowa było duże. Frekwencja tak dopisała, że uczestnicy spaceru musieli się podzielić i wchodzić turami. Może to znak, że wieża ciśnień powinna być udostępniona dla zwiedzających częściej?