Bezpieczna droga do szkoły w powiecie dzierżoniowskim

„Bezpieczna droga do szkoły" do działania, które rozpoczynają się z początkiem każdego roku szkolnego. Policjanci w ramach działań wyprzedzających już w sierpniu skontrolowali tereny przy wszystkich szkołach. Funkcjonariusze sprawdzali m.in. oznakowanie przejść dla pieszych, a także rozmieszczenie znaków pionowych i poziomych. Zawrócili uwagę na to, czy znaki znajdują się w odpowiednich i widocznych dla kierujących miejscach.

Policyjne patrole od godzin rannych pełnią służbę przed placówkami oświatowymi. W trakcie działań policjanci z ruchu drogowego wraz ze strażnikami miejskimi nie tylko pilnują bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, ale też obserwują zachowanie kierowców w rejonie szkół.

Podczas „Bezpiecznej drogi do szkoły" policjanci będą przypominać także kierowcom o obowiązku przestrzegania przepisów drogowych, a szczególnie: