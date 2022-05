44. Dni Dzierżoniowa. Wesołe miasteczko i strefa gastro [ZDJĘCIA] Gabriela Fedyk

44. Dni Dzierżoniowa to święto dla wszystkich - i tych starszych, i tych młodszych. Dzieciaki i młodzież korzystają z atrakcji w wesołym miasteczku, a strefa gastro zachęca wszystkich do przekąszenia i wypicia czegoś w oczekiwaniu na koncerty. Zobaczcie, jak to wygląda w 2022 roku!