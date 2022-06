17-latek miał 2,1 promila alkoholu za kółkiem. Wjechał w rondo, znieważył policjanta i nie miał prawa jazdy

18 czerwca około godziny 5:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Dzierżoniowie na Rondzie Gruzińskim.

Kierujący samochodem Citroën 17-latek stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na wysepkę skrzyżowania o ruchu okrężnym, uderzając w znak, a następnie ogrodzenie firmy znajdującej się nieopodal. Sprawca miał 2,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Młody mężczyzna nie utraci jednak prawa jazdy, bo nie posiadał takiego dokumentu. W trakcie przeprowadzanych czynności na miejscu zdarzenia zachowywał się arogancko i agresywnie. Nie stosował się do wydawanych poleceń i znieważył umundurowanych funkcjonariuszy. Noc spędził w policyjnym areszcie, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.

- Kodeks karny za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat więzienia i utratę uprawnień do kierowania nawet na 15 lat. Znieważenie policjantów zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności - przypomina Marcin Ząbek, oficer prasowy KPP Dzierżoniów.