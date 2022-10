Wypadek na Piastowskiej w Dzierżoniowie koło stacji paliw Shell. Zablokowana Droga i jedna osoba w szpitalu 10.10.2020

W poniedziałek, 10 października 2022 roku w Dzierżoniowie doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych na zbiegu ulic Świdnickiej i Piastowskiej koło stacji paliw Shell. Doszło do nie ustąpienia pierwszeństwa, jedna osoba trafiła do szpitala. Fragment ul. Piastowskiej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego jest wyłączony z ruchu. Przesuwaj slajdy klikają w strzałki, używaj klawiszy lub gestów ------------->

Remigiusz Biały / Polska Press