Śmiertelny wypadek w okolicach Uciechowa. Nie żyje motocyklista

Do tragicznego zdarzenia doszło około południa 23 września. Samochód marki Renault Scenic zderzył się z motocyklem. Do zdarzernia doszło na drodze Dzierżoniów-Łagiewniki przy wjeździe do Uciechowa od strony Kołaczowa. Mimo długotrwałej akcji ratunkowej motocyklista zmarł.

Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej z Dzierżoniowa, dwie karetki pogotowia ratunkowego oraz dzierżoniowscy policjanci.

Utrudnienia na drodze potrwają kilka godzin. Poprowadzony jest objazd przez Uciechów.