Śmiertelny wypadek w Nowiźnie. Nie żyje 23-latek

W sobotę 11 czerwca około godziny 20 doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Na drodze 382 z Dzierżoniowa do Świdnicy na wysokości Nowizny zderzyły się dwa auta. Śmierć poniósł 23-letni kierowca BMW. Samochodem marki Honda podróżowały trzy osoby. Do jednej z poszkodowanych osób wyzwane zostało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało ją do szpitala specjalistycznego. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, policja oraz prokurator.