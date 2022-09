Samochód osobowy wjechał w pociąg Kolei Dolnośląskich relacji Bielawa Zachodnia - Wrocław Główny! Do wypadku doszło w Bielawie

Do groźnego wypadku doszło dzisiaj po południu w Bielawie. Kierująca samochodem osobowym marki Lexus nie zauważyła nadjeżdżającego pociągu i uderzyła w niego. W wyniku wypadku, mocno zniszczony został samochód, na szczęście kierującej nic poważnego się nie stało. Auto jednak nie nadaje się do użytku. Zniszczony został też szynobus kursujący na trasie Bielawa Zachodnia - Wrocław Główny.

Wiadomo już, że pociąg ma uszkodzony układ płynów hamulcowych i nie jest w stanie opuścić torowiska w Bielawie. Zostanie zabrany kolejowym pojazdem technicznym dzisiaj w nocy. Ruch pociągów od Dzierżoniowa do Bielawy jest wstrzymany na pewno dzisiaj do północy, a być może nawet do rana 24 września 2022 r. Nie ma dojazdu do dwóch stacji kolejowych Bielawa Centralna i Bielawa Zachodnia.

Na tym przejeździe kolejowym w Bielawie doszło do wypadku