Prasówka z czerwca 2024. Sprawdź, co działo się w Dzierżoniowie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej.

Przegląd czerwca 2024 w Dzierżoniowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu dzierżoniowskiego, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu dzierżoniowskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny! 📢 Kończy się zbiórka dla Krzyśka Fila, który jest w śpiączce po wypadku samochodowym. Pomagają także wałbrzyszanie Historia Krzyśka z Ząbkowic Śląskich wzruszyła wielu Dolnoślązaków. Także wałbrzyszan, którzy przyłączyli się do rajdowego pikniku w Dzierżoniowie, gdzie zbierano pieniądze dla mężczyzny. W internecie jeszcze przez dwa dni będzie trwała zbiórka na ratowanie jego życia i wybudzenie go ze śpiączki. Krzysiek Fil miał wypadek w drodze do pracy w lutym br. Do dzisiaj przebywa w szpitalu we Wrocławiu

📢 Wybieramy "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024". Poznaj wszystkie kandydatki i zagłosuj na swoją faworytkę! Gala Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 czerwca poznamy zwyciężczynię, która włoży na głowę wspaniałą koronę i przez najbliższy rok będzie szczycić się mianem królowej piękności. Także nasi czytelnicy mają w tym roku szansę aktywnie uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu i nagrodzić swoją faworytkę - jedna spośród kandydatek otrzyma w piątek tytuł "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024"! Poznajcie wszystkie finalistki i wybierzcie z nami tę najpiękniejszą. Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Prasówka lipiec Dzierżoniów: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Dzierżoniowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trumna na skwerze w Wałbrzychu: Makabryczny żart, czy przypadek? Komentarz policji W sobotni poranek, 22 czerwca 2024, na jednym z wałbrzyskich skwerów czekał przechodniów nietypowy widok. Na środku zieleńca leżała trumna. Sprawę komentują mieszkańcy na jednym z lokalnych forów, a czynności prowadzi policja. Są pierwsze ustalenia.

📢 Kolejny Sukces Opery Wrocławskiej: Tłumy na Koncercie Święta Muzyki przed budynkiem Opery Wrocławskiej. Zobaczcie zdjęcia! 21 czerwca, z okazji Święta Muzyki, Opera Wrocławska zaprosiła mieszkańców miasta oraz turystów na wyjątkowy, otwarty koncert przed budynkiem opery na ulicy Świdnickiej. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, które wypełniły ulicę, aby posłuchać słynnych fragmentów muzycznych i arii z najbardziej znanych oper, takich jak „Carmen” i „Traviata”. 📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu uroczyście otwarta. Jest jak wieża Eiffla - przekonuje Urząd Miasta w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia Otwarcie wieży widokowej w Wałbrzychu. Tłumów dzisiaj rano (21 czerwca) nie było, może dlatego że zbiegło się ono z zakończeniem roku szkolnego, a może przez skwar na zewnątrz. Punktualnie o 10.30 pod wieżą pojawiło się kilkadziesiąt osób, które jako pierwsze chciały zobaczyć nową atrakcję miasta. Inwestor, czyli Urząd Miasta w Wałbrzychu porównuje wałbrzyską wieżę do wieży Eifla, choć urzędnicy sami przyznają, że może trochę na wyrost. Zobaczcie, jak wygląda od środka i widoki ze szczytu.

📢 Opera Wrocławska Świętuje Święto Muzyki Specjalnym Koncertem dla Wrocławian. Artyści zaśpiewają przed gmachem Opery Wrocławskiej! 21 czerwca, na całym świecie obchodzone jest Święto Muzyki. Z tej okazji, Opera Wrocławska zaprasza wrocławian na wyjątkowy, otwarty koncert. W programie wieczoru znajdą się słynne fragmenty muzyczne i arie z najsłynniejszych oper, takich jak „Carmen” i „Traviata”. 📢 Paweł Kaliński nie jest już Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu - został zastepcą wojewódzkiego we Wrocławiu To był błyskawiczny awans - starszy brygadier Paweł Kaliński, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu został zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP na Dolnym Śląsku. W poniedziałek, 17 czerwca w siedzibie PSP w Wałbrzychu odbyła się uroczystość odwołania go i jednocześnie powołania.

📢 Co to za kwitnąca fioletowa łąka pod Wałbrzychem? Mieszkańcy Dolnego Śląska uwielbiają ją fotografować - zobaczcie zdjęcia Po makach, różanecznikach i rzepakach, a przed lawendą i słonecznikami jest pora na fotografowanie fioletowych łanów lawendy i nie tylko. Fioletowa łąka urokliwej miododajnej rośliny przyciąga nie tylko pszczoły, ale i fotografujących. Zobaczcie zdjęcia. Przypominamy też podobną wałbrzyską łąkę, która cieszyła nasze oczy w ostatnich latach.

📢 Festiwal Pasibrzucha powraca do Wrocławia z czwartą edycją. Sprawdź program i zobacz co będzie się działo! Festiwal Pasibrzucha powraca do Wrocławia z edycją 2024 na Tor Wyścigów Konnych na Partynicach. Impreza rozpocznie się w piątek, 28 czerwca i potrwa do niedzieli, 30 czerwca. To trzy dni pełne fantastycznej zabawy! Na odwiedzających czekają kino plenerowe, koncerty i oczywiście mnóstwo jedzenia. Wstęp, jak co roku, jest darmowy. 📢 Piorun uderzył koło turystów w Izerach! 13 osób w szpitalu, w tym grupa dzieci. Wszyscy ewakuowani do Świeradowa - Zdroju AKTUALIZACJA W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji.

📢 Wyniki Eurowyborów 2024. Zobaczcie jak głosowano w kraju i w regionie Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła już głosy ze wszystkich 31830 okręgów wyborczych w kraju. Najlepszy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała Koalicja Obywatelska, która zdobyła 37,06 proc. Drugie miejsce zajął PiS z niecałym procentem straty do lidera. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja.

📢 Złodzieje napadli na bank we Wrocławiu. Wysadzili bankomat i ukradli gotówkę. Mamy ZDJĘCIA I FILM Dzisiaj w nocy (z 4 na 5 czerwca) we Wrocławiu doszło do spektakularnego napadu na bank. Nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku Spółdzielczej Grupy Bankowej, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Strachocińskiej, a następnie ukradli gotówkę z bankomatu i uciekli! 📢 Otwarcie Bastionu Sakwowego we Wrocławiu już w sobotę! Impreza na Wzgórzu Partyzantów. Uwaga [wstęp wolny] Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów ponownie otwiera swoje bramy po gruntownej renowacji. Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. Zapraszamy do odwiedzenia Bastionu Sakwowego i cieszenia się jego urokami oraz atrakcjami przygotowanymi na dzień otwarcia i później.

📢 Straż Miejska w Wałbrzychu otoczyła watahę dzików i pilnuje, by nikt się nie zbliżał. Koło placu zabaw śpi locha z małymi Straż Miejska w Wałbrzychu ogrodziła teren wokół placu zabaw na Podzamczu w Wałbrzychu. Pod rozłożystym krzakiem śpi tam locha z małymi... Potomstwo jest różnej wielkości, niektóre sztuki całkiem spore. Strażnicy od kilku godzin pilnują, by nikt nie zbliżył się do zwierząt i aby one nie zrobiły nikomu krzywdy. Jak będzie trzeba, będą stać tam całą noc. 📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu nocą jest podświetlona. Wygląda obłędnie! Uwaga, w dniu otwarcia wieży w Wałbrzychu, wejście jest za darmo W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa kultowej bajki Shrek opisując nową wieżę widokową w Wałbrzychu, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Sam prezydent miasta krytyki się nie boi, a w wywiadzie telewizyjnym zaznaczał nawet, że Wieża Eiffla - najsłynniejsza wieża Europy, też się na początku nie podobała! Nasza, nawiązuje do górniczej przeszłości, ma rdzawy kolor, który zwłaszcza jesienią pięknie będzie komponował się z otoczeniem, a nocą wygląda obłędnie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Pies spadł z wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Zwierzę zginęło na miejscu. Jest apel do właścicieli zwierząt Tragiczny wypadek z udziałem psa na Wielkiej Sowie. Pies spadł z dużej wysokości z wieży widokowej. Zarządca wieży opublikował nagranie, jak pies biega luzem na polanie, wbiega do obiektu, a później z niego spada. Strażnicy wieży apelują do właścicieli: trzymajcie psy na smyczy. "Trauma dla wszystkich... właścicieli, naszego pracownika (...), a wyobraźcie sobie, że to nie psiak... Tylko dziecko bez opieki... MYŚLCIE prosimy, bądźcie odpowiedzialni - napisali w mediach społecznościowych. 📢 Ogromna tragedia w Kargowej pod Zieloną Górą. Osobówka wjechała w ludzi. Nie żyją trzy kobiety - 28-latka, jej matka i babcia Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 1 czerwca około godziny 21.30 w Kargowej (powiat zielonogórski). Zdarzenie miało miejsce na ulicy Sulechowskiej na wysokości stacji Orlen (jest to 87 kilometr drogi krajowej nr 32). Wiadomo, że kierujący osobówką z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w grupę ludzi. Zginęły trzy kobiety - 28-latka, jej matka oraz babcia.

