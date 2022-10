Potrącenie na ulicy Sikorskiego w Dzierżoniowie. Zablokowana droga między rondem Gruzińskim a wjazdem na Osiedle Jasne 7.10.2022

Potrącenie pieszego na ulicy Sikorskiego w Dzierżoniowie 7.10.2022

Do potrącenia ok. 40-letniego mężczyzny doszło ok. godz. 16. na ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie. Mężczyzna najprawdopodobniej chciał przejeść na drugą stronę ulicy korzystając z wydeptanej w rabatce ścieżki. Wtedy uderzył w niego osobowy ford focus.

- Wtedy potrąciło go auto. Ten człowiek był cały zakrwawiony - mówią przerażeni świadkowie wypadku. Mężczyznę zabrało pogotowie ratunkowe i przewiozło do szpitala w Dzierżoniowie.

Na miejscu wypadku wciąż pracują policyjni technicy i zabezpieczają ślady. Tymczasowo wyłączona z ruchu została część ulicy Sikorskiego, między rondem Gruzińskim i osiedlem Jasnym. Oznakowane przejście dla pieszych znajduje się ok. 15 metrów od miejsca wypadku.