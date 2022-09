Poszedł w Góry Sowie i uległ wypadkowi. Odnaleźli go policjanci

Pochowy finał miała górska wycieczka mężczyzny, który 15 września wybrał się na sowiogórski szlak. Poszkodowany zadzwonił na numer alarmowy 112 z prośbą o pomoc. Będąc w górach między Jodłownikiem a Nową Rudą, poślizgnął się na stromym zboczu i najprawdopodobniej złamał nogę.

Policjanci natychmiast podjęli działania. Znaleźli pojazd poszkodowanego na parkingu w okolicach góry „Czeszka” i tam rozpoczęli przeczesywanie terenów leśnych. W akcję poszukiwawczą zaangażowani zostali policjanci z Dzierżoniowa, Bielawy, Nowej Rudy oraz Ząbkowic Śląskich. Na szczęście poszukiwania okazały się skuteczne. Dzielnicowy bielawskiego komisariatu jako pierwszy dotarł do wołającego o pomoc mężczyzny. Funkcjonariusze doprowadzili do pokrzywdzonego GOPR-owców, którzy unieruchomili kończynę i przetransportowali poszkodowanego do najbliższego parkingu, gdzie czekał zespół pogotowia ratunkowego.