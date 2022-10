Powiat dzierżoniowski: Grzegorza przygniotło drzewo! Wygrał walkę o życie, teraz walczy o zdrowie! Trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację OPRAC.: Gabriela Fedyk

Grzegorz Wierzbicki, 32-latek z Słupic, we wrześniu 2022 roku uległ wypadkowi podczas pracy w lesie. Przygniotło go drzewo, doznał licznych obrażeń, złamań i uszkodzenia kręgosłupa. Na razie wygrał jedną walkę — o życie. Teraz czeka go kolejna — o przywrócenie sprawności ruchowej. Trwa zbiórka pieniędzy na turnus rehabilitacyjny dla mężczyzny.