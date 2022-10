Pijany kierowca uszkodził auto na osiedlu Różanym w Dzierżoniowie i próbował uciekać. Miał zakaz prowadzenia pojazdu! 19.10.2022

Do zdarzenia doszło przed godziną 22:00 w środę, 19 października 2022 roku w Dzierżoniowie na osiedlu Różanym. Kierujący Volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w zaparkowany samochód również tej marki. Oba samochody były zarejestrowane w powiecie dzierżoniowskim.

Kierujący 34-latek po przyjeździe na miejscu policji próbował uciec z miejsca wypadku i wydmuchał do alkomatu, aż 2,43 promila! Korczaka W trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających okazało się, że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Przez taką kulminację czynów zabronionych kierowca został aresztowany.

Samochód pijanego kierowcy został odholowany na policyjny parking.

- Kodeks karny za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat więzienia i utratę uprawnień do kierowania nawet na 15 lat. Niestosowanie się do wyroku Sądu zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. - dodaje