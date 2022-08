Pieszyce: uciekał przed policją. Był pijany i nie miał prawa jazdy

26 sierpnia około godziny 11:00 dzierżoniowska policja otrzymała zgłoszenie o możliwości prowadzenia samochodu matki Mazda przez nietrzeźwego kierowcę. Osoba zgłaszająca podała również numery rejestracyjne pojazdu.

Kierującym okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego, a zdarzenie zakończyło się konsekwencjami prawnymi. Badanie alkomatem potwierdziło zgłoszenie — dało wynik 2,23 promila.

- Dalsze czynności wykazały, iż mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Brak prawa jazdy stanowi wykroczenie, a ucieczka i jazda w stanie nietrzeźwości stanowią przestępstwa. Niezatrzymanie do kontroli zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności, jazda pod wpływem alkoholu do 2 lat — mówi nadkom. Marcin Ząbek.