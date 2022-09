Nie tylko ogórki. Festiwal Słoików w Mościsku już w sobotę 24 września 2022 Gabriela Fedyk

Jakie dobra znajdziemy w słoikach w tym roku? Jason Blackeye/Unsplash Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Już w najbliższą sobotę 24 września w Mościsku odbędzie się Festiwal Słoików. To kolejna edycja imprezy, a pierwsza po pandemicznej przerwie. Organizatorzy zapraszają do udziału artystów, twórców oraz przedstawicieli firm, którzy "zamykają" swoją pasję w słoikach. "Będzie to doskonała okazja do podzielenia się, zaprezentowania oraz porozmawiania o swoich zainteresowaniach" - mówią. Wystawcy wciąż mogą się zgłaszać, ale to nie koniec atrakcji. Co jeszcze przygotowuje Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku?