Kolorowa fontanna w Dzierżoniowie. Tłumy dzieciaków w Parku Miłośników Dzierżoniowa. ZDJĘCIA

Prace nad rewitalizacją Parku Miłośników Dzierżoniowa rozpoczęły się wiosną 2022 roku i już niedługo odbędzie się odbiór obiektu. Przypomnijmy, że wartość robót budowlanych to 1,5 mln złotych. Projekt rewitalizacji objął to m.in. chodniki z kostki i miału kamiennego, oświetlenie LED-owe, fontanna posadzkowa, ławki i kosze oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Obecnie iluminacje i fontanna będą cieszyć mieszkańców jeszcze do końca października. Na zimę będą wyłączone, aż do wiosny. Miasto postanowiło w ten sposób, sprawdzić działanie nowych instalacji. Jak przyznaje Urząd Miasta jest to bardziej miarodajne niż włączenie jednorazowe na kilka godzin.

Dobiega końca rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa. Pojawiła się tam fontanna posadzkowa, która wieczorami jest podświetlana kolorową iluminacją. Choć na razie działa tylko testowo to już zdążyła sobie zaskarbić serca mieszkańców miasta zwłaszcza tych najmłodszych. Najbardziej efektownie wygląda wieczorem. Zobacz w galerii zdjęcia.



Przy okazji władze miasta chciały w ten sposób dać wszystkim mieszkańcom Dzierżoniowa możliwość już teraz ujrzenia efektów rewitalizacji w pełnej okazałości. Fontanna okazała się hitem. Tylko przez pierwsze dwa dni przyciągnęła tłumy mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych. Dla dzieci to wielka atrakcja i mimo jesiennej aury szalały pośród tryskającej wody. A co to będzie podczas letnich upałów? To możemy tylko na razie domniemywać.

Najpiękniejsze drzewo Dzierżoniowa — Sosna Czarna w centrum parku. Rośnie od około 1810 roku.



Już teraz Park Miłośników Dzierżoniowa wygląda pięknie i możemy spacerować jego alejkami. Najpiękniejsze drzewo Dzierżoniowa — Sosna Czarna w centrum parku — będzie podświetlana, co nada jeszcze bardziej magicznego charakteru temu miejscu. W tym miejscu Sosna rośnie od ok. 1810 r. Dodajmy, że obecny Park Miłośników Dzierżoniowa to teren po niemieckim cmentarzu ewangelickim.