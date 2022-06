Kierowca BMW uderzył w ogrodzenie na ul. Brzegowej w Dzierżoniowie. Miał ponad 2 promile i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

W środę 22 czerwca około godziny 7:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Dzierżoniowie na ulicy Brzegowej. 26-letni mężczyzna kierujący samochodem BMW stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne ogrodzenie. Sprawca zdarzenia miał 2,04 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. To jednak nie wszystko. Kierowca miał już orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Postępowanie w tej sprawie prowadzą obecnie śledczy Wydziału Dochodzeniowego z dzierżoniowskiej komendy.

- Kodeks karny za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat więzienia i utratę uprawnień do kierowania nawet na 15 lat. Niestosowanie się do wyroku Sądu zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności - przypomina oficer prasowy KPP Dzierżoniów, Marcin Ząbek.