Jodłownik: 44-latka straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do bocznego zderzenia OPRAC.: Gabriela Fedyk

We wtorek 25 października przed godziną 8:00 doszło do zdarzenia drogowego na drodze W-384 w okolicach miejscowości Jodłownik (powiat dzierżoniowski). Kierująca pojazdem Citroën 44-latka nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze. Straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do bocznego zderzenia z prawidłowo jadącym Audi A4, prowadzonym przez 39-letniego mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego. Kierująca Citroënem została ukarana mandatem karnym.