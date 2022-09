"Bezpieczna droga do szkoły": Niemczańscy policjanci spotkali się z dziećmi w szkole podstawowej

Wrzesień to wzmożony czas na edukację — również tę, która dotyczy poruszania się w drodze do i ze szkoły. Policjanci z powiatu dzierżoniowskiego odwiedzają placówki szkolne, by przybliżyć dzieciom dobre zachowania na drodze.

We wtorek 13 września funkcjonariusze z Niemczy odwiedzili szkołę podstawową, by przypomnieć młodzieży szkolnej zasady związane z akcją "Bezpieczna droga do szkoły".