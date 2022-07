Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Wspólna akcja policji i SOK

Celem tych działań jest podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych przy przejeździe czy przechodzeniu przez torowiska oraz przypomnienie przepisów z tym związanych.

Choć wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to z uwagi na okoliczności, w jakich do nich dochodzi, oraz ich tragiczne skutki bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostaje pod nadzorem policji oraz innych służb.

- Należy pamiętać, że na drodze dojazdowej do każdego z tych miejsc ustawione są znaki drogowe, które zawczasu ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowo-drogowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze lub znaki zakazu np. znak „stop”. Prowadząc działania, policja będzie uczulała uczestników ruchu, że stosowanie się do tych zasad, to czasami kwestia życia lub śmierci - mówi Marcin Ząbek, oficer prasowy KPP Dzierżoniów.