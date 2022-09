Złombol 2022. Dzierżoniowianie dojechali do Albanii

Złombolowa trasa co roku jest inna. Tym razem meta była w Albanii. Dzierżoniowianie, Adam Krajewski oraz Bartosz Jagielnicki, przejechali przez Słowację, Węgry, Bośnię i Hercegowinę oraz Czarnogórę, by ostatecznie 6 września dotrzeć do Albanii. Był to ich pierwszy start w Złombolu, ale nie pierwszy udział w rajdzie charytatywnym. Zarówno Adam Krajewski, jak i Bartosz Jagielnicki, startowali m.in. w Rajdzie Koguta. Ich motywacją jest chęć niesienia pomocy.