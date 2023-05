Zastanawiasz się czy Twoje dziecko ma ADHD? Po tych objawach rozpoznasz zaburzenia zachowania i uwagi. Zwróć uwagę na skakanie i ruchy Monika Góralska

Dzieci z ADHD często uznawane są przez otoczenie za „niegrzeczne” i „niewychowane”. To krzywdzący pogląd, który nie rozwiązuje problemu tylko go pogłębia. bialasiewicz/123rf.com

Często objawy ADHD są trudne do rozpoznania. Zdiagnozowanie ich we wczesnym dzieciństwie pozwala jednak dziecku i rodzicom zrozumieć zachowanie malca i otrzymać odpowiednią pomoc. Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi nie są bowiem zrozumiane przez społeczeństwo i zwykle oceniane jako "niegrzeczne". Tymczasem naukowcy udowadniają, że to poważne zaburzenie, które powoduje zmiany w mózgu. Te symptomy pozwolą Ci rozpoznać objawy ADHD u dziecka.