"Żar leje się z nieba...". Zdjęcia basenów w Bielawie, Niemczy i Pieszycach z lat 20. i 30. XX wieku Gabriela Fedyk

"Żar leje się z nieba..." - takie słowa można usłyszeć w kultowym filmie "Hydrozagadka". W najbliższe dni prawdopodobnie będziemy odczuwać to, co bohaterowie produkcji z 1970 roku. Dziś uciekamy do zacienionych miejsc albo nad wodę - na baseny i jeziora. A gdzie chłodzili się mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego w latach 20. i 30. XX wieku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia!