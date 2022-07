Wymienili nagrobek rodziców Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na warszawskich Powązkach. Inicjatywa szkoły podstawowej z Piławy Górnej

Choć nauczycielka nie wiedziała, czy znajdzie osoby, które zgodziłyby się ufundować nagrobek Stefanii i Stanisława Baczyńskich, to podjęła się tego wyzwania. Wraz z opiekunami SKW Krzyśki - Anną Bydłosz-Najdek, Joanną Filipek i Mirosławem Musiałem - i z oficjalnymi prośbami podpisanymi oraz opieczętowanymi przez dyrektor szkoły udali się na poszukiwania fundatora.

W zakładzie kamieniarskim "KamTral", od którego zaczęli poszukiwania, niemal od razu otrzymali pozytywną odpowiedź na ich prośbę. Trudności zaczęły się podczas zmagań z biurokracją.

- Długo by można opowiadać o wielu wysłanych pismach, także do Sejmu, konsultacjach telefonicznych z biografem Baczyńskiego – panem Wiesławem Budzyńskim, przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej. Wraz z Panią Marią Wiro-Kiro ustaliłyśmy plan działań – my zajęliśmy się stroną techniczną przedsięwzięcia, a pani Maria – administracyjną. Nie chcieliśmy wprowadzać zmian, zależało nam, aby nagrobek zachował swoją prostotę i stanowił replikę dotychczasowego zniszczonego nagrobka. Dostaliśmy na to zgodę z zarządu cmentarza powązkowskiego - relacjonuje Justyna Mateja-Pawlikowska.