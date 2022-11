Wydarzenia weekendowe 4-6 listopada 2022 w Dzierżoniowie i powiecie dzierżoniowskim

Co na weekend w Dzierżoniowie i powiecie dzierżoniowskim?

Koncerty w Bielawie

Spektakl "Mayday Bigamistka" w Dzierżoniowie

Komedia "Mayday Bigamistka" to opowieść o londyńskiej taksówkarce osadzona w latach 70. Jackie — podobnie jak bohater obu Maydayów — ma dwa domy. Dwa domy i dwóch mężów – jeden to łagodny fajtłapa, drugi – płonący seksem supermen. Jackie była już żoną numeru jeden, gdy do jej taksówki wsiadł numer dwa… A co dalej, dowiecie się na spektaklu w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w piątek 4 listopada o godzinie 19:00.