Wycieczki rowerowe do 18 km od Dzierżoniowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Dzierżoniowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Dzierżoniowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Dzierżoniowa przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Dzierżoniowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Dzierżoniowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Niemcza , Piława , Bielawa , Pieszyce , Mościsko , Kiełczyn .... Stopień trudności: 2.0

Dystans: 88,05 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 746 m

Suma zjazdów: 773 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Dzierżoniowa Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pojednania . Większość jak zawsze stoi przy kościołach , część jednak jest trudna do odnalezienia .

Ale po kolei :

Niemcza - krzyż pokutny przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej

Piława Górna - krzyż pokutny na trawniku przy kościele

Piława Dolna - krzyż pokutny na dachu kościoła krzyż pokutny przy ulicy Głównej , za skrzyżowaniem z

drogą do Bielawy

Bielawa - koło przystanku MPK , po prawej w drodze do

Dzierżoniowa

drogą do Bielawy Bielawa - koło przystanku MPK , po prawej w drodze do Dzierżoniowa wmurowany w szczyt muru na przeciwko posesji przy

ul Wolności

Pieszyce Kamionki - na murze kościelnym po lewej stronie bramy

Pieszyce Piskorzów - koło bramy kościoła

Mościsko - przywiązany do płotu łańcuchem przy ul Pocztowej

ul Wolności Pieszyce Kamionki - na murze kościelnym po lewej stronie bramy Pieszyce Piskorzów - koło bramy kościoła Mościsko - przywiązany do płotu łańcuchem przy ul Pocztowej w pobliżu kościoła Św Jana Chrzciciela

Książnica - po prawej stronie za rowerem w drodze do Kiełczyna

Kiełczyn - przy drodze głównej w kier kościoła

Tuszyn - koło remizy strażackiej

Uciechów - po prawej stronie schodów prowadzących do kościoła

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Góry Sowie DOT82 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,41 km

Czas trwania wyprawy: 41 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 326 m

Suma zjazdów: 326 m Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Dzierżoniowa Krótka charakterystyka Pętla (niepełna) łącznikowa wiążąca system Enduro Srebrna Góra i Strefę MTB Sudety z Glacensis Singletrack. Pomijając funkcję logistyczną oferuje wyjątkowo ciekawy widok na Twierdzę Srebrnogórską i Ostróg. Raczej łagodna. Przeciwnie do wskazówek zegara. Rozjazd - p. Wilcza - rozjazd Odcinek poprowadzony, nieprzyzwoicie równą i gładką, szutrową autostradą. Pokonujemy go w obu kierunkach. Na Przełęczy Wilczej możemy "przesiąść się" na Pętlę Wilczą (Glacensis Singletrack). Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odkryj okolice Srebrnej Góry DOT125 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,29 km

Czas trwania wyprawy: 58 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 294 m

Suma zjazdów: 294 m Rowerzystom z Dzierżoniowa trasę poleca Dolnoslaska_OT Krótka charakterystyka Niedługa ale całkiem wymagająca pętla mtb, poprowadzona drogami leśnymi i polnymi (tych jest zdecydowanie mniej). Mamy tu regularne 10% (do 13%). Dwukrotnie przecinamy historyczną trasę Koleji Sowiogórskiej co stanowi o dużej atrakcyjności pętli. Naprawdę warto o niej pamiętać i ewentualnie dodać ją do planu robiąc coś w okolicy. Zaczynamy na Przełęczy Srebrnogórskiej. Kierunek jazdy przeciwny do ruchów wskazówek zegara.

Przełęcz - Wiadukt

Pierwszy fragment asfaltowy jest dojazdem do wiaduktu wiszącego gdzie zaczynamy już regularne mtb. Po krótkim podjeździe czeka nas szybkie 3 km w dół. Przy opłotka Żdanowa zawracamy i pniemy się po widokowych łąkach docierając pod Wiadukt Żdanowski.

Wiadukt - Przełęcz Teraz czeka nas podjazd, wracamy efektowną, mocno wciętą doliną potoku. Później drogami leśnymi trawersującymi zbocza. Trasa wyprowadza nas na łąki nad Srebrną Górę. Stąd roztacza się fantastyczna panorama Kotliny Dzierżoniowskiej, zamknięta na krawędzi horyzontu Masywem Ślęży. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Dzierżoniowa

🚲 Trasa rowerowa: Radunia i Ślęża Stopień trudności: 3.0

Dystans: 26,79 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 428 m

Suma podjazdów: 1 530 m

Suma zjazdów: 1 531 m Trasę rowerową mieszkańcom Dzierżoniowa poleca RowerowePodhale

Przełęcz Tąpadła - Grupa Raduni - Ślęża. Przedstawiona trasa została przejechana w ramach treningu przez zawodami EMTB. Odcinki zjazdowe w masywie Ślęży należą do bardzo trudnych - charakteryzują się występowaniem dużych głazów i niejednokrotnie opadają dosyć stromo. Odcinki w grupie Raduni są znacznie łatwiejsze - ścieżki wiodą wąskimi singlami i praktycznie nie występują na nich żadne skalne ogrody. W górnych partiach Raduni trasa przebiega przez świetliste dąbrowy, co podnosi walory estetyczne przejazdu. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Poznaj okolice Wielkiej Sowy DOT117 rowerem.info Stopień trudności: 3.0

Dystans: 18,83 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 309 m

Suma podjazdów: 695 m

Suma zjazdów: 695 m Dolnoslaska_OT poleca trasę mieszkańcom Dzierżoniowa Krótka charakterystyka Nieregularna, troszkę gwiaździsta pętla wokół Wielkiej Sowy, odwiedzająca wszystkie pobliskie przełęcze. Mamy tutaj liczne zjazdy i podjazdy. Sporo przyjemnych widoków i ciekawych miejsc do odwiedzenia. Ogólnie bardzo, ale to bardzo, na plus. Autorzy zaczynają trasę na Kozim Siodle, co nie jest zbyt logiczne ale zachowamy ten układ. Kierunek poruszania jest przeciwny do wskazówek zegara. Zdecydowanie na szerokie opony na niskim ciśnieniu. Kozie Siodło - Wielka Sowa - Przełęcz Walimska

Bardzo wymagający odcinek. Na podjeździe luźne kamienie (i korzenie na alternatywnych objazdach). Na wypłaszczeniu pod szczytem i zjeździe zdecydowanie łatwiej. Niestety pod koniec, przed Przełęczą Walimską, masakra po zrywce (stan 2020 rok). Ale kultowa Wielka Sowa i widoki z wieży warte są tego wysiłku. Na górze można kupić coś do zjedzenia i picia. Przełęcz Walimska - Rzeczka - Przełęcz Sokola Spokojny fragment, w większości, po równych drogach z szybkim zjazdem do stacji narciarskiej w Rzeczce. Przełęcz Sokola - Schronisko Sowa - Sokolec Kolejny trudny i bardzo satysfakcjonujący kawałek. Wpierw stromizna (płyty betonowe) do Hotelu Orzeł. Za chwilę "standardowa" sowigórska kamienna ścieżka do Schroniska Sowa. Dalej jest zdecydowanie ciekawiej. Zjazd, z niewielkimi progami, klimatycznym lasem, wąska polna ścieżka na stromej łące i karkołomna stromizna, luźnej, kamienistej ścieżynki do dna doliny.

Sokolec - Lisie Skały - Kozie Siodło Podjazd w większości po równym ale... stromo. W nagrodę piękne widoki na Lisich Skałach (warto to miejsce zapamiętać). Spokojnie zamykamy pętlę na Kozim Siodle. Nawiguj

