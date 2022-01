Tygodniowy przegląd prasy 23.01.2022: Dzierżoniów, 16.01-22.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Dzierżoniowa

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Dzierżoniowa czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przegląd tygodnia: Dzierżoniów, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Specyficzny objaw Omikronu widać w oczach – może być jedynym symptomem zakażenia koronawirusem. Jak go rozpoznać? Do tej pory za najczęstsze objawy COVID-19 uznawana była gorączka, kaszel i osłabienie. Jednak wśród symptomów nowego wariantu Omikron przeważają inne objawy, takie jak: katar, ból głowy, zmęczenie, kichanie i ból gardła. Niedawno dołączył do nich kolejny, który pojawiał się już w poprzednich mutacjach koronawirusa, ale nie był tak wyraźny. Jest on widoczny w oczach i niekiedy może być jedynym sygnałem zakażenia Omikronem. 📢 Dolny Śląsk. Śmiertelny wypadek na obwodnicy Bolkowa [ZDJĘCIA, FILM] Śmiertelny wypadek na obwodnicy Bolkowa. Jedna osoba nie żyje. Są utrudnienia w ruchu, droga jest zablokowana.

📢 FIFA 22 Team of the Year - wyniki głosowania. Zobacz, których piłkarzy wybrali gracze do Drużyny Roku Przez ostatnie dni trwało internetowe głosowanie na FIFA 22 Team of the Year, czyli najlepszą drużynę roku według graczy. Wśród nominowanych wśród śmietanki światowego futbolu był jeden Polak. Zobaczcie, czy udało mu się dostać do grona wybranych.