Tutaj ubierzesz się za grosze! Lumpeksy w Dzierżoniowie kuszą cenami Gabriela Fedyk

Kiedyś nie cieszyły się popularnością i niechętnie się przyznawaliśmy, że ubieramy się w lumpeksie. Jednak od kilku lat sklepy z odzieżą używaną są oblegane i przeżywają wielki boom. Odkąd wiele gwiazd i celebrytek zaczęło głośno mówić o tym, jak chętnie wybierają się na łowy do second-handów, wyprawa do „szmateksu” przestała być czymś wstydliwym, a upolowanie czegoś wyjątkowego z drugiej ręki dodaje na animuszu. I choć od pewnego czasu słychać głosy, że "to już nie te lumpeksy, co kiedyś", to wciąż można w nich znaleźć prawdziwe perełki. Do których lumpeksów w Dzierżoniowie warto zajrzeć?